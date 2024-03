FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE LE LIBERTE – RENNES Rennes, dimanche 6 avril 2025.

Le Festival a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe !Le Festival Mondial de la Magie est considéré comme la référence du genre grâce à la présence d’artistes magiciens mondialement primés et représentants les différents courants magiques actuels. Le Festival Mondial de la Magie souhaite rendre populaire ce programme en présentant des numéros pour toutes les générations.2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et transformer un moment ordinaire en unévènement extraordinaire.Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : TOM WOUDA? ALBERTO GIORGI? ARNO? DOBLE MANDOBLE? DIEGO ET ELENA? NESTOR HATO? LES CHAPEAUX BLANCS? MAG MARIN

Tarif : 35.00 – 72.00 euros.

Début : 2025-04-06 à 15:00

Réservez votre billet ici

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35