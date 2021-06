Festival Mondial de Folklore Ville de Saint-Ghislain Saint-Ghislain, 14 juin 2021-14 juin 2021, Saint-Ghislain.

Festival Mondial de Folklore Ville de Saint-Ghislain

du lundi 14 juin 2021 au lundi 21 juin 2021 à Saint-Ghislain

Cela fait plus de 36 ans que le Monde chante et danse à **Saint-Ghislain**. D’une simple manifestation régionale à l’origine, l’événement s’est mué au cours des années en un véritable rassemblement de folklore mondial. Cette année encore, les danseurs, chanteurs et musiciens des cinq continents s’y retrouveront pour faire partager à un public de plus en plus nombreux, un esprit de convivialité et de fraternité. Dépaysement garanti pour les amateurs d’exotisme, les férus de traditions populaires ou tout simplement les gens en quête de grand spectacle ! Tout le programme, les renseignements utilses sur [festifolk.be](http://www.festifolk.be/)

Saint-Ghislain 27, Place des Combattants, 7330 Saint-Ghislain Saint-Ghislain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-14T15:00:00 2021-06-14T22:00:00;2021-06-15T15:00:00 2021-06-15T22:00:00;2021-06-16T15:00:00 2021-06-16T22:00:00;2021-06-17T15:00:00 2021-06-17T22:00:00;2021-06-18T15:00:00 2021-06-18T22:00:00;2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T22:00:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T22:00:00;2021-06-21T15:00:00 2021-06-21T22:00:00