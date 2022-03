Festival “Mon échappée belle” Lambesc, 5 mars 2022, Lambesc.

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

2022-03-05 – 2022-03-24

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc

4 8 Mon échappée belle : un festival pour toute la famille…

Le festival Mon échappée belle valorise toute la diversité, la richesse et la qualité de la création jeune public et familiale actuelle, dans un esprit festif et décalé.



Au programme cette 9ème édition :

Samedi 5 mars : “Zébrichon”, conte musical pop-up

Samedi 12 mars : “Hamlet en 30 min”, théâtre burlesque et clownesque

Lundi 14 mars : “Le Grand ciné concert” – réservé aux scolaires

Jeudi 24 mars : “Fête du court-métrage” – réservé aux scolaires

Pendant trois semaines, les spectateurs de tous âges sont invités à s’échapper dans l’imaginaire et le rêve à Lambesc !

carole.lorente@lambesc.fr +33 4 42 17 02 96

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

