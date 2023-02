Le Poisson Belge, par Léonore CONFINO Festival Momix, 31 janvier 2023, Kingersheim.

La rencontre surprenante d’un travesti et d’une orpheline devient pour ces deux êtres blessés par la vie une union /réunion salvatrice…

Festival Momix Kingersheim Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est

Grande monsieur, un vieux garçon solitaire, voit sa vie bien ordonnée bouleversée par l’intrusion de Petit fille. Sommé de prendre en charge la jeune orpheline, il l’aide à faire le deuil de ses parents, selon un rituel venu du Japon, tandis qu’elle le pousse à révéler et à accepter sa vraie nature en dépassant les traumatismes du passé, en achevant un deuil en suspens et en reprenant ce qui lui a été retiré.

” Dans ma précédente création, Miss Electricity, l’errance de l’héroïne en quête d’absolu était une recherche d’identité personnelle. De la même façon, le héros du Poisson Belge de Léonore Confino est à la recherche de lui-même. Ce questionnement traverse mon travail : s’affranchir d’une place qui n’est pas la nôtre pour s’accomplir pleinement et se rencontrer soi-même. Je suis très sensible aux écritures contemporaines et poétiques qui questionnent des problématiques sociétales.

Le Poisson Belge est une pièce libératrice et positive qui éclaire la mise au monde d’un être nouveau. Grâce à la rencontre avec Petit Fille, Grande Monsieur entame un processus de résilience, il fait le deuil de celui qu’il se forçait à être, et s’accepte enfin profondément, librement. Poussés à sortir d’une solitude qui les asphyxie et les contraint dans leurs singularités, Petit Fille et Grande Monsieur vont se libérer du poids sociétal qui les oppresse, non sans un humour et une répartie dont l’auteure nous régale. Respectivement appelés Claude et Claude, la question du masculin-féminin est placée délicatement au cœur de la pièce : jamais frontale, elle est néanmoins lancinante dans les corps des deux personnages. Grande Monsieur aime les boucles d’oreilles mais son ventre est rempli de couleuvres, Petit Fille est fascinée par les monstres marins mais elle est asthmatique alors elle se fabrique des branchies…

J’ai choisi de traiter la pièce de Léonore Confino comme un conte initiatique, un objet poétique qui permet au spectateur de glisser du rêve à la réalité, entre conscient et inconscient, onirisme et réalité.”

Solène Froissart



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T17:00:00+01:00

2023-01-31T18:15:00+01:00