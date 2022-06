Festival Mômes en scène, 3 août 2022, .

Festival Mômes en scène

2022-08-03 – 2022-08-05

EUR Ce festival fait place aux arts vivants de la rue. Ainsi artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succèdent pour exprimer leur créativité et leur talent afin de provoquer de délicieux moments de rire, de bonheur aux petits et grands festivaliers.

Ce festival fait place aux arts vivants de la rue. Artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succèdent pour exprimer leur créativité et leur talent afin de provoquer de délicieux moments de rire, de bonheur aux petits et grands festivaliers.

+33 3 67 10 03 15

Ce festival fait place aux arts vivants de la rue. Ainsi artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succèdent pour exprimer leur créativité et leur talent afin de provoquer de délicieux moments de rire, de bonheur aux petits et grands festivaliers.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par