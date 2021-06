Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains, 4 août 2021-4 août 2021, Niederbronn-les-Bains.

Festival Mômes en scène 2021-08-04 – 2021-08-08

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

EUR Chaque été, la place du bureau central et le Parc du Minigolf de Niederbronn-les-Bains se métamorphosent pour laisser place au Festival « Mômes en Scène ». Les Arts Vivants investissent les lieux pour le plaisir de tous !

Ainsi artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tous genres se succèdent pour exprimer leurs créativités, leurs talents et provoquer ainsi de délicieux moments de rire, de bonheur pour petits et grands !

Chaque édition est une occasion unique de rencontres intergénérationnelles, pédagogiques, et écologiques avec ses divers ateliers, son village des jeux animés, ses 2 concerts par jour, ses 4 spectacles sous chapiteaux, ses spectacles plein air, ses déambulatoires, et sans oublier l’inimitable popote et le coin repos où poésies où les lectures vous enchanteront.

Un rendez-vous à ne pas manquer, une invitation à venir rêver. . . et à consommer sans modération.

+33 3 67 10 03 15

