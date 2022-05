Festival Môm’en scène Pfastatt, 10 juin 2022, Pfastatt.

Festival Môm’en scène Pfastatt

2022-06-10 – 2022-06-12

Pfastatt Haut-Rhin Pfastatt

EUR La Maison de la Jeunesse et de la Culture de Pfastatt célèbre la jeunesse et le théâtre. A cette occasion, la MJC organise le festival Môm’en scène qui permet aux jeunes artistes des environs de monter sur scène et de proposer au public des comédies, des tragédies, des textes de grands auteurs ou encore des créations.

+33 3 89 62 54 54

