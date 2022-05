FESTIVAL MOLIERE – UBU ROI Pézenas, 11 juin 2022, Pézenas.

FESTIVAL MOLIERE – UBU ROI Pézenas

2022-06-11 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-11 22:50:00 22:50:00

Pézenas Hérault

UBU ROI

Une œuvre prophétique qui anticipe et stigmatise la folie du pouvoir totalitaire, le triomphe de l’accumulation sur la raison

Inventé par Alfred Jarry et ses camarades de lycée il y a un peu plus d’un siècle, l’intrigue est simple et accélérée. Jarry fait court mais en dit long.

Il ne simplifie pas, il dynamite. Ubu Roi est un feu d’artifice jeté sur l’obscurité crasse de nos instincts morfales les plus vils.

Barbare et burlesque, la pièce est radicale, inventive, en rupture, autrement dit définitivement moderne. Jarry s’affronte à l’autorité en s’affrontant à la langue. Il démolit en construisant. Il crache une langue, et ce faisant, ce qui nous reste en travers de la gorge : les machines à broyer l’humanité et leur

effroi muet.

Pièce à la fois effarante et populaire, il s’en dégage un élan qui a sans doute à voir avec la jeunesse de celui qui l’a conçue, un élan bruyant, drôle, vital.

Tout public à partir de 14 ans

Tarifs : 25, 18 et 12 €

Durée : 1h20

De Alfred Jarry

Mise en scène : Agnès Régolo

Avec Guigou Chenevier, Nicolas Gény, Pascal Henry, Sophie Lahayville, Antoine Laudet, Kristof Lorion,

Catherine Monin, Guillaume Saurel

Musique : Guigou Chenevier, Guillaume Saurel

Costumes : Christian Burle

Lumières – scénographie : Erick Priano

Production : Cie Du Jour au Lendemain

Coproductions : le Théâtre Joliette – scène conventionnée pour les expressions et

écritures contemporaines, La Garance – Scène Nationale de Cavaillon, le Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai.

#PEZENAS2022

#TEMPSFORT

Pézenas

dernière mise à jour : 2022-05-20 par