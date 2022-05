FESTIVAL MOLIERE – SUR LES PAS DE MOLIERE – LE BOURGEOIS IMAGINAIRE Pézenas, 5 juin 2022, Pézenas.

FESTIVAL MOLIERE – SUR LES PAS DE MOLIERE – LE BOURGEOIS IMAGINAIRE Pézenas

2022-06-05 18:30:00 – 2022-06-05

Pézenas Hérault

FESTIVAL MOLIERE – SUR LES PAS DE MOLIERE – LE BOURGEOIS IMAGINAIRE

ou l’Impromptu en 48 pieds

En présence des marraines de la 13ème Edition du Festival Molière, le théâtre dans tous ses éclats, Julie Gayet et Judith Henry et avant la pose des empreintes de Daniel Mesguish, Pierre Perret et Antoine Duléry qui complèteront le parcours ” sur les pas de Molière”, un guide drôle et fantaisiste entrainera les spectateurs dans une aventure dynamique et pittoresque.

Pour incarner ce guide, les O Parleurs ont choisi le personnage d’un bourgeois de Pézenas du 17ème siècle, dont Molière aurait pu s’inspirer pour créer son Bourgeois Gentilhomme.

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la pose des empreintes dans la cours d’Honneur de la Mairie.

Groupe les O Parleurs

Texte et mise en scène: Philippe Van Elslande

Interprétation: Philippe Charleux

DIMANCHE 5 JUIN – 18h30 – COURS JEAN JAURES

TOUT PUBLIC – DUREE 1H





Pézenas

