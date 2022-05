FESTIVAL MOLIERE – MOLIERE OU LE DERNIER IMPROMPTU Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault MOLIERE OU LE DERNIER IMPROMPTU Une pièce qui nous entraîne dans les coulisses de la dernière œuvre du Maître : Le Malade Imaginaire Texte : Hubert Chevalier

Mise en scène : Renato Ribeiro

Avec Mélanie Belamy ou Emilie De Lemos, Jean Luc Bertin,

Nicolas Chedaille, Christophe Gauzeran Marie Monchâtre,

Compagnie Le Mystère Bouffe

Tout public #PEZENAS2022

