FESTIVAL MOLIERE – MOLIERE EN 22 MIN., 8 juin 2022, .

FESTIVAL MOLIERE – MOLIERE EN 22 MIN.

2022-06-08 11:00:00 – 2022-06-08 11:40:00

MOLIERE EN 22 MIN.

Il était tout comédien depuis les pieds jusqu’à la tête, il semblait qu’il eût plusieurs voix. Tout parlait en lui et d’un pas, d’un sourire, d’un clin d’œil et d’un remuement de tête, il faisait concevoir plus de choses qu’un grand parleur n’aurait pu dire en une heure. 15 janvier 1622, dans une vieille maison de la rue Saint-Honoré, naissait un petit garçon qui fut prénommé Jean-Baptiste.

Ce petit garçon, c’était Molière.

Écriture et jeu : Gilles Buonomo

Compagnie Itinéraire Bis

Tout public

#PEZENAS2022

#TEMPSFORT

