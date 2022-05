FESTIVAL MOLIERE – L’HISTOIRE APPROXIMATIVE MAIS NEAMOINS TOUCHANTE ET NON-ECOURTEE DE BOBY LAPOINTE

2022-06-11 – 2022-06-11 FESTIVAL MOLIERE – L’HISTOIRE APPROXIMATIVE MAIS NEAMOINS TOUCHANTE ET NON-ECOURTEE DE BOBY LAPOINTE Gageons que ce spectacle farfelu aurait plu à Boby Lapointe , lui-même. Trois comparses se sont donnés une mission: retracer le parcours abracadabrant de Boby Lapointe, virtuose des calembours et des bons mots, pour lutter contre l’invasion de la chanson anglophone et restaurer une partie du patrimoine Français. Rien de moins ! Armé de contrepèteries et de beaucoup de bonne volonté, nos trois pitres se lancent à cœur joie dans la « chansonbricole » de cet homme-orchestre à couper le souffle. Mais décidément Boby semble avoir bel et bien disparu et pour que la conférence ne tourne pas tout à fait au désastre, il reste à nos historiens du dimanche ses mots et ses chansons. L’exactitude fait place à la métaphore, la vraisemblance au jeu de mots, l’histoire flirte avec l’imaginaire … SAMEDI 11 JUIN – 17h30

Théâtre de Pézenas Tout public

Tarifs: 15, 10 et 5€

Durée: 1h15 Avec Benoit Janssens, Valentin Demarcin, Virgile Magniette

Lumières: renaud Ceulemans

Regard extérieur et Régie: Axel Cornil et Allan Bertin Création collective Les Compagnons pointent #PEZENAS2022

