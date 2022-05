FESTIVAL MOLIERE – LE SILENCE DE MOLIERE Pézenas, 4 juin 2022, Pézenas.

LE SILENCE DE MOLIÈRE J'ai toujours été frappé par le profond silence qui au cours de toute son existence, entoura la personne d'Esprit-Madeleine Poquelin, unique fille de Molière, née en 1665 du mariage avec l'actrice Armande Béjart et morte à l'âge de 58 ans, en 1723. Le destin, en l'éloignant du théâtre, lui assigna dans la vie le rôle de ces personnages dramatiques auxquels, sous aucun prétexte, il n'est permis de se taire. Toute jeune encore, elle apprit, tel un Hamlet en jupon, des choses infamantes, vraies ou fausses, sur la vie de son père et de sa mère. Au moment où, comme les autres jeunes filles de son âge, elle attendait la visite de la bonne et généreuse fée, on lui apporta de bon matin le cadeau d'une invisible sorcière : le libelle infamant intitulé Les Intrigues de Molière et celles de sa femme ou la Fameuse Comédienne. nPersonne ne put lui cacher le secret, partout divulgué, qu'elle était le fruit d'un mariage incestueux et que, Armande, sa mère était même la fille de son propre père. nPourtant elle ne fit jamais entendre sa voix. Pourquoi ? » Giovanni Macchia

Un prince dans un royaume pourri veut venger son père assassiné par son oncle, qui s’est emparé de la couronne et de la reine d’un même geste ; il simule la folie, engage des comédiens, rend sa fiancée folle, et de masques en intrigues fabrique un théâtre de meurtres et de vengeance.

