FESTIVAL MOLIERE – LE ROI LEAR (CHRONIQUE) Pézenas, 10 juin 2022, Pézenas.

FESTIVAL MOLIERE – LE ROI LEAR (CHRONIQUE) Pézenas

2022-06-10 20:45:00 20:45:00 – 2022-06-10 22:30:00 22:30:00

Pézenas Hérault Pézenas

20 15 EUR LE ROI LEAR (CHRONIQUE)

Que [ma fille] sente comme il est plus acéré que la morsure d’un serpent d’avoir un enfant ingrat ! Loin d’ici, loin d’ici. Lear

Créé le 26 décembre 1606, Le Roi Lear est un conte de Noël où deux intrigues se croisent. Chronique véridique de la vie et de la mort du roi Lear et de ses trois filles, c’était le premier titre. Ça commence par des cadeaux.Lear. Un roi. Plutôt un tyran. Un tyran donc, donne en partage son royaume à ses trois filles. Et tout dégénère. Car l’héritage est trop lourd. Gloucester. Un comte. Ami du roi. Il a deux fils. Un légitime et un bâtard. Il accepte de reconnaitre le bâtard. Mais le bâtard, un traitre, le manipule afin de prendre la place du fils légitime. Lear est chassé de son royaume par ses filles. Gloucester est accusé de trahison. Le premier erre dans la lande par une nuit de tempête. Le deuxième se fait torturer. Lear devient l’ombre de lui-même et sombre dans la folie. Gloucester devient aveugle.

Les dernières paroles de cette pièce viendront du seul survivant : le fils légitime. Il nous invite à exprimer ce que nous sentons, non ce qu’il faudrait dire.

Tout public à partir de 15 ans

Tarifs : 20, 15, 10 et 5 €

Durée : 1h45

D’après Shakespeare

Adaptation et mise en scène : Julien Guill

Créations sonore et lumière : Olivier Privat

Avec Dominique Léandri, Fanny Rudelle, Camille Daloz et Sébastien Portier

Production : La compagnie provisoire

coproduction Ville d’Alenya (66), Théâtre Jean Vilar (34), Kiasma-Agora (34), Chai du Terral (34),

Collectif En Jeux-Occitanie en scène, subvention DRAC Occitanie, Région Occitanie, soutien SPEDIDAM, Théâtre Jacques Coeur (34), Domaine d’O (34), Théâtre Sorano (31), Théâtre de Prémol (38), Pot au Noir-Scène, Ressource en Isère (38), Quartier Gare-Lieu de fabrique et de création (34)

#PEZENAS2022

#TEMPSFORT

Créé le 26 décembre 1606, Le Roi Lear est un conte de Noël où deux intrigues se croisent.

+33 4 67 32 59 23

LE ROI LEAR (CHRONIQUE)

Que [ma fille] sente comme il est plus acéré que la morsure d’un serpent d’avoir un enfant ingrat ! Loin d’ici, loin d’ici. Lear

Créé le 26 décembre 1606, Le Roi Lear est un conte de Noël où deux intrigues se croisent. Chronique véridique de la vie et de la mort du roi Lear et de ses trois filles, c’était le premier titre. Ça commence par des cadeaux.Lear. Un roi. Plutôt un tyran. Un tyran donc, donne en partage son royaume à ses trois filles. Et tout dégénère. Car l’héritage est trop lourd. Gloucester. Un comte. Ami du roi. Il a deux fils. Un légitime et un bâtard. Il accepte de reconnaitre le bâtard. Mais le bâtard, un traitre, le manipule afin de prendre la place du fils légitime. Lear est chassé de son royaume par ses filles. Gloucester est accusé de trahison. Le premier erre dans la lande par une nuit de tempête. Le deuxième se fait torturer. Lear devient l’ombre de lui-même et sombre dans la folie. Gloucester devient aveugle.

Les dernières paroles de cette pièce viendront du seul survivant : le fils légitime. Il nous invite à exprimer ce que nous sentons, non ce qu’il faudrait dire.

Tout public à partir de 15 ans

Tarifs : 20, 15, 10 et 5 €

Durée : 1h45

D’après Shakespeare

Adaptation et mise en scène : Julien Guill

Créations sonore et lumière : Olivier Privat

Avec Dominique Léandri, Fanny Rudelle, Camille Daloz et Sébastien Portier

Production : La compagnie provisoire

coproduction Ville d’Alenya (66), Théâtre Jean Vilar (34), Kiasma-Agora (34), Chai du Terral (34),

Collectif En Jeux-Occitanie en scène, subvention DRAC Occitanie, Région Occitanie, soutien SPEDIDAM, Théâtre Jacques Coeur (34), Domaine d’O (34), Théâtre Sorano (31), Théâtre de Prémol (38), Pot au Noir-Scène, Ressource en Isère (38), Quartier Gare-Lieu de fabrique et de création (34)

#PEZENAS2022

#TEMPSFORT

Pézenas

dernière mise à jour : 2022-05-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme