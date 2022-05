FESTIVAL MOLIERE – LE MEDECIN MALGRE LUI Pézenas, 3 juin 2022, Pézenas.

FESTIVAL MOLIERE – LE MEDECIN MALGRE LUI Pézenas

2022-06-03 – 2022-06-12

Pézenas Hérault

15 15 EUR FESTIVAL MOLIERE – LE MEDECIN MALGRE LUI

Comédie représentée pour la première fois a Paris sur le théâtre du Palais Royal le 6 Aout 1666 par la troupe du Roi, Molière signe ici la plus célèbre de ses farces.

Sganarelle est un bucheron ivrogne et facétieux que son épouse Martine fait passer pour un médecin fou qui ne se reconnait comme médecin qu’après avoir été battu. Il en découle une série frénétique de quiproquos et de comédies de situations irrésistibles.

Transposé en Russie avec tuniques rouges brodées, chapkas et balalaïkas aux cordes grattées dans la passion et la langueur, on retrouve ici tous les ingrédients qui ont fait le succès des spectacles de la compagnie: musique sur scène (accordéon, guitares, chants , harmonica, cajon et balalaïkas) et une troupe généreuse et dynamique!

DIMANCHE 12 JUIN 2022

Butte du Château – 18h30

Tout public à partir de 6 ans

Tarifs: 15, 10 et 5€

Durée: 1h25

De Molière

Mise en scène: Charlotte Matzneff

Avec Stéphane Dauch, Geoffrey Callènes, Sylvie Cavé, Jeanne Chérèze ou Juliette Behar, Patrick Clausse, Théo Dusoulié ou Henri Jonqueres d’Oriola, Emilien Fabrizio ou Jade Breidi, Agathe Sanchez.

Costumes: Corinne Rossi

Musiques: Tonio Mathias

Décors: Matzneva

Par la Troupe du Grenier de Babouchka

#PEZENAS2022

#TEMPSFORT

FESTIVAL MOLIERE – LE MEDECIN MALGRE LUI

Comédie représentée pour la première fois a Paris sur le théâtre du Palais Royal le 6 Aout 1666 par la troupe du Roi, Molière signe ici la plus célèbre de ses farces.

FESTIVAL MOLIERE – LE MEDECIN MALGRE LUI

Comédie représentée pour la première fois a Paris sur le théâtre du Palais Royal le 6 Aout 1666 par la troupe du Roi, Molière signe ici la plus célèbre de ses farces.

Sganarelle est un bucheron ivrogne et facétieux que son épouse Martine fait passer pour un médecin fou qui ne se reconnait comme médecin qu’après avoir été battu. Il en découle une série frénétique de quiproquos et de comédies de situations irrésistibles.

Transposé en Russie avec tuniques rouges brodées, chapkas et balalaïkas aux cordes grattées dans la passion et la langueur, on retrouve ici tous les ingrédients qui ont fait le succès des spectacles de la compagnie: musique sur scène (accordéon, guitares, chants , harmonica, cajon et balalaïkas) et une troupe généreuse et dynamique!

DIMANCHE 12 JUIN 2022

Butte du Château – 18h30

Tout public à partir de 6 ans

Tarifs: 15, 10 et 5€

Durée: 1h25

De Molière

Mise en scène: Charlotte Matzneff

Avec Stéphane Dauch, Geoffrey Callènes, Sylvie Cavé, Jeanne Chérèze ou Juliette Behar, Patrick Clausse, Théo Dusoulié ou Henri Jonqueres d’Oriola, Emilien Fabrizio ou Jade Breidi, Agathe Sanchez.

Costumes: Corinne Rossi

Musiques: Tonio Mathias

Décors: Matzneva

Par la Troupe du Grenier de Babouchka

#PEZENAS2022

#TEMPSFORT

Pézenas

dernière mise à jour : 2022-05-20 par