FESTIVAL MOLIERE – JE NE SERAIS PAS ARRIVEE LA SI …

2022-06-03 – 2022-06-12

Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse.

Qu’est ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée? Quel hasard, rencontre, accident peut être aussi quelle révolte ont aiguillé ma vie? Grand reporter au monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb …

Sous la direction de Judith Henry, les 2 comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elle donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels. A travers ces entretiens, ou des générations de femmes s’adressent aux prochaines, s’écrit une histoire commune.

DIMANCHE 5 JUIN – 21h30

Théâtre de Verdure

Tout public à partir de 12 ans

Tarifs: 25, 18 et 12€

Durée: 1h30

D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle en partenariat avec Le Monde.

Conception et mise en scène: Judith Henry

Avec Julie Gayet et Judith Henry

Lumières: Laurent Béal

Costumes: Elisabeth Tavernier

Collaboration artistique: Anne Le Guernec

Production: Jean-Marc Dumontet

