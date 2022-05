FESTIVAL MOLIERE – IL FALSO MAGNIFICO

2022-06-04 18:30:00 – 2022-06-04 20:00:00 IL FALSO MAGNIFICO Ce Faux Magnifico propose une nouvelle vision de la Commedia dell’arte en usant des traditions du genre, transposées à nos problèmes actuels. Écriture et mise en scène : Carlo Boso

Avec Maria Teresa Battista, Erwan Bleteau,

Leonardo De Feo, Lidia Ferrari, Sandy Gayet, Guillaume Le Duff,

Moeava Mou Sing, Constance Rougevin-Baville, Barbara Spataro,

La douzième Compagnie

Tout public #PEZENAS2022

