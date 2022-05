FESTIVAL MOLIERE – HOLA ! HE ! SGANARELLE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

FESTIVAL MOLIERE – HOLA ! HE ! SGANARELLE Pézenas, 6 juin 2022, Pézenas.

2022-06-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-06 22:30:00 22:30:00

Pézenas Hérault 10 10 EUR HOLÀ ! HÉ ! SGANARELLE Partis sur les chemins de France, Molière et ses comédiens arrivent à Pézenas.

Molière y fait la connaissance de Gély, le bon barbier aubergiste.

À son contact, il devient le grand comédien comique et l’auteur des pièces à succès qui nous enchantent aujourd’hui encore. Mais la troupe doit repartir pour Versailles… Dans un décor de tréteaux, roulotte et toiles peintes, avec un art partagé de la comédie et des références historiques, naissent sous nos yeux La jalousie du barbouillé ou L’impromptu de Versailles et surtout le grand Molière… Évènement accueilli à la Grange des Prés avec l’aimable autorisation de la famille Hüe

Dès 19h, vente de vin par les vignerons de la Cuvée Ambassadrice AOC Languedoc Pézenas pour les 400 ans de Molière.

Possibilité de restauration sur place. Création – Tout public

De Guy Vassal

Illustre Théâtre de Pézenas

Mise en scène : Gérard Mascot

Avec : Marie Bernard, Gilles Buonomo, Joris Calegari, Ruben Chehadi,Théo Gerey, Jacques Pons, Simon-Pierre Ramon et Delphine Sire.

Production : Ville de Pézenas et Illustre Théâtre #PEZENAS2022

