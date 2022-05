FESTIVAL MOLIERE – GEORGE DANDIN

FESTIVAL MOLIERE – GEORGE DANDIN, 12 juin 2022

2022-06-12 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-12 17:50:00 17:50:00 GEORGE DANDIN Réécriture d’une farce, George Dandin s’en démarque par nombre de subtilités d’où émerge un humour fort raffiné.

C’est à l’élaboration d’une comédie moderne que l’on assiste ici, amère, teintée de tragédie. De Molière

Mise en scène : Charly Labourier

Avec Luca Bozzi, Laure Caillet, Renaud Gillier, Etienne Guérin,

Maud Landau, Elise Touchon-Ferreira

Compagnie des Passeurs Tout public #PEZENAS2022

