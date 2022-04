Festival Molière au vieil Allan Allan Allan Catégories d’évènement: Allan

Drôme

Festival Molière au vieil Allan Allan, 20 juillet 2022, Allan.

2022-07-20 18:00:00 – 2022-07-23 23:30:00

Le théâtre du Fenouillet jouera plusieurs pièces de théâtre de Molière dans la cour du château du vieil Allan après une proposition de saynètes préparées par l'association Allan Pierres et Mémoire. accueil@mairie-allan.fr +33 4 75 46 60 62

