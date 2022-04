Festival Molière au Tertre Belforêt-en-Perche, 22 juillet 2022, Belforêt-en-Perche.

Festival Molière au Tertre Sérigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche

2022-07-22 – 2022-07-24 Sérigny Château du Tertre

Belforêt-en-Perche Orne

Escape game sur le thème de Molière, conçu par la société GoPlay sur le thème du théâtre de Molière : venez résoudre des énigmes avec Scapin et vous confronter à l’époque de Molière dans un espace totalement dédié à cette immersion historique. Séances de 40mn pour dix à douze personnes.

Trois spectacles différents, par la Compagnie du Plateau libre :

Le Sicilien ou l’amour peintre, comédie en un acte. Avec Camille Boullé, Clara Gelot, Antonin Gitton, Adèle Journeaux, Simon Quintana. Et les musiciens Florent Billy (violon baroque), Eliaz Hercelin (viole de gambe) et Armin Yaldei (clavecin).

Le Misanthrope à tout prix, larges extraits de la pièce de Molière, avec dialogues additionnels, par Florence Limon et Stephan Hersoen.

Le Testament du père Leleu, farce paysanne de Roger Martin du Gard, par Florence Limon et Stephan Hersoen.

Ateliers d’écriture et d’improvisation théâtrale.

Normes Covid et respect des règles sanitaires en vigueur.

Escape game sur le thème de Molière, conçu par la société GoPlay sur le thème du théâtre de Molière : venez résoudre des énigmes avec Scapin et vous confronter à l’époque de Molière dans un espace totalement dédié à cette immersion historique….

maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr +33 6 17 15 21 27 http://www.letertre-rogermartindugard.fr/

Escape game sur le thème de Molière, conçu par la société GoPlay sur le thème du théâtre de Molière : venez résoudre des énigmes avec Scapin et vous confronter à l’époque de Molière dans un espace totalement dédié à cette immersion historique. Séances de 40mn pour dix à douze personnes.

Trois spectacles différents, par la Compagnie du Plateau libre :

Le Sicilien ou l’amour peintre, comédie en un acte. Avec Camille Boullé, Clara Gelot, Antonin Gitton, Adèle Journeaux, Simon Quintana. Et les musiciens Florent Billy (violon baroque), Eliaz Hercelin (viole de gambe) et Armin Yaldei (clavecin).

Le Misanthrope à tout prix, larges extraits de la pièce de Molière, avec dialogues additionnels, par Florence Limon et Stephan Hersoen.

Le Testament du père Leleu, farce paysanne de Roger Martin du Gard, par Florence Limon et Stephan Hersoen.

Ateliers d’écriture et d’improvisation théâtrale.

Normes Covid et respect des règles sanitaires en vigueur.

Sérigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2022-03-23 par