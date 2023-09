Festival Mois Kréyol#7 L’Escurial Paris -France, 8 octobre 2023, Paris -France.

Du dimanche 08 octobre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit sous condition

Pour connaître les dates et lieux proposés lors du festival Mois Kréyol, consultez le programme sur le site https://lemoiskreyol.fr/ https://lemoiskreyol.fr/calendrier/

Le Festival « Mois Kréyol » est de retour avec une nouvelle programmation qui aura comme thème pour sa 7e édition.

Le Festival Mois Kréyol#7



Porté

par la compagnie Difé Kako dont la directrice artistique est Chantal

Loïal, chorégraphe renommée d’origine guadeloupéenne et fondatrice du Festival Mois Kréyol créé en 2017, propose un rendez-vous annuel immanquable des cultures créoles. Entre

tradition et modernité, il met en lumière les richesses artistiques

des Outre-mer.

Sa création



Attachée

à son archipel guadeloupéen et aux identités relatives à la

créolité, Chantal Loïal souhaite créer une triangulaire et tisser

des liens forts entre l’Hexagone, l’Afrique et les Antilles. Elle

veut casser les codes et donner une place aux artistes ultramarins

peu représentés dans le paysage culturel hexagonal. Elle se donne

pour objectif de les accompagner dans la promotion de leur projet

artistique.

En

2017, elle réalise son souhait d’élargir les horizons au-delà

des frontières géographiques et disciplinaires avec la première

édition du Festival Mois Kréyol. Elle s’entoure alors de

partenaires fidèles acquis avec le temps, d’artistes engagés,

reconnus, émergents, professionnels et amateurs afin de proposer une

programmation riche et éclectique.

Depuis

le festival des langues et des cultures créoles revient chaque année

en octobre-novembre en hexagone et en janvier-février aux

Antilles-Guyane.

Tous

les ans,

Chantal

Loïal

repère des artistes et leur propose un itinéraire artistique de

l’Hexagone jusqu’aux Antilles/Guyane pour aller à la rencontre des

publics, des lieux, des amateurs, des scolaires…

Le

Festival Mois Kréyol devient alors l’espace de rencontres d’une

multitude d’artistes et de disciplines venant d’horizons

différents et animés par la même passion !

Thèmes de la 7ème édition 2023-2024



Cette 7ème édition mettra en lumière le 220ème anniversaire de la

mémoire de Toussaint Louverture (ancien esclave qui proclama en 1801

l’indépendance d’Haïti), le 170ème anniversaire de

l’immigration des Indiens aux Antilles, qui ont contribué à la

richesse culturelle actuelle et le 40ème anniversaire de la «

journée internationale de la culture et des langues créoles ».

Trois anniversaires chargés d’histoire qui nous permettent de

comprendre la complexité de la langue créole, mais aussi sa

migration, ses tonalités, son sens.

Le festival dédiera

également cette saison à Sylviane Telchid (1941-2023)

http://ile-en-ile.org/telchid/,

qui a consacré sa vie à l’enseignement et à la promotion de la

langue créole.

la langue créole…

Comprendre

les identités multiples du créole suggère de regarder vers son

histoire. C’est pourquoi, le festival célèbre cette année des

moments clés et des personnalités qui ont marqué les Caraïbes en

permettant l’inclusion de la langue et de la culture créole au

sein de la population.

Pour

cette nouvelle édition, intitulée

An

ka palé kréyòl*,

le festival souhaite (re)mettre la langue créole sur le devant de la

scène. Par des représentations immersives, il invite le public à

entendre toutes les voix des Caraïbes qui résonneront de manière

hybride au rythme des mots, de la musique, des cultures urbaines et

du langage des corps en mouvement.

La programmation de cette

7ème édition proposée par la compagnie Difé Kako sera donc consacrée cette année à cette thématique chère à son cœur : « An ka

palé kréyöl » / « Je parle créole ».

Qu’y trouve-t-on ?

Le

Festival Mois Kréyol réunit des artistes, des associations

culturelles, des lieux qui cherchent ensemble de nouvelles pistes

pour répondre aux enjeux forts de représentativité des cultures

créolisées et métissées dans le paysage culturel français.

Naviguez

entre lieux officiels et alternatifs à la découverte des cultures

créoles à travers de la danse, du théâtre, des concerts, des

tables rondes, des films documentaires, des ateliers. Entre tradition

et modernité, Mois Kréyol est le rendez-vous immanquable des

cultures ultra-marines.

C’est

un évènement unique et innovant au niveau national ayant pour

vocation d’être une passerelle entre les acteurs des cultures

créoles qu’ils soient institutionnels, programmateurs ou publics.

Le

Mois Kréyol s’appuie sur l’expérience de ses partenaires pour

mettre en œuvre et démultiplier les actions sur des territoires.

Notre logique collective permet l’itinérance, la rencontre et les

échanges inter publics. Ces propositions s’affirment dans le

partage, la transmission intergénérationnelle et s’inscrivent dans

les grands enjeux de notre époque. L’objectif est d’offrir, aux

cultures créoles, un espace d’expression dans le patrimoine culturel

français et francophone.

Rejoignez

le festival qui se tiendra du 8 octobre au 25 novembre 2023

en Hexagone puis dès janvier 2024 en Outre-Mer, où la langue

créole sera mise en lumière par de nombreux artistes qui

s‘exprimeront à travers une programmation éclectique :

concerts, contes, théâtre, et

beaucoup

de moments

de partage avec

des rencontres

et

tables rondes,

des animations d’ateliers

immersifs : d’écriture,

de

musique,

d’initiations à la danse créole

comme au bouladjel (expression musicale traditionnelle unique à la

Guadeloupe), de

découvertes de marchés

et bals créoles, et

de parcours dans les villes.

Tous ces spectacles sont au programme de cette 7e

édition

Le

festival près de chez vous : Paris, Île-de-France, Strasbourg,

Mulhouse, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Guadeloupe, Martinique,

Guyane…

L’Escurial 11 Boulevard Port Royal 75013 Paris -France

Contact : https://lemoiskreyol.fr/ communication@difekako.fr

