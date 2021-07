Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde, Corrèze Festival MNOP (blues et jazz) Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Festival MNOP (blues et jazz) 2021-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-15 Place Aristide Briand Parvis du théâtre

Brive-la-Gaillarde Corrèze 21h au théâtre de Verdure. Tout public. Gratuit, sans réservation, mais dans la limite des places disponibles. Concert jazz New Orleans avec The ‘O’City Vipers, Sunpie & Flying’Saucers Gumbo Special. +33 5 19 59 14 22 http://www.brive-tourisme.com/ 21h au théâtre de Verdure. Tout public. Gratuit, sans réservation, mais dans la limite des places disponibles. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

