Festival Mix'arts
2022-05-13 – 2022-05-15
rue edmond daubric Maison des arts
Gujan-Mestras

2022-05-13 14:00:00 – 2022-05-15 19:00:00

« Nos différences sont nos valeurs ». Organisé par les associations du Groupement d’Entraide Mutuelle du Bassin d’Arcachon, l’Oustaou, Arteliers et Touartzimuts. 1ère édition du festival de rencontres et de partages culturels. Ce festival souhaite favoriser les rencontres entre les artistes valides et ceux en situation de handicap, créer des traits d’union entre artistes différents. Exposition, musique, danse, théâtre.. Renseignements : 06 20 04 37 31 Type de public :

« Nos différences sont nos valeurs ». Organisé par les associations du Groupement d’Entraide Mutuelle du Bassin d’Arcachon, l’Oustaou, Arteliers et Touartzimuts. 1ère édition du festival de rencontres et de partages culturels. Ce festival souhaite favoriser les rencontres entre les artistes valides et ceux en situation de handicap, créer des traits d’union entre artistes différents. Exposition, musique, danse, théâtre.. Renseignements : 06 20 04 37 31 Mairie de Gujan-Mestras

rue edmond daubric Maison des arts Gujan-Mestras

