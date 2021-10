Paris 360 Paris Music Factory île de France, Paris Festival MiRR Jazz Days 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival MiRR Jazz Days 360 Paris Music Factory, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 14 au 16 octobre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 20h à 22h30

Rendez-vous les 14-15 et 16 octobre au 360 Music Factory pour 10 concerts de jazz ! Depuis sept ans, le Collectif MiRR fait vivre les musiques créatives et le jazz, à Paris, sur le territoire français et à l’international. Après une année consacrée aux projets de création, à la naissance d’un label, aux actions de sensibilisation à la pratique musicale, l’équipe de MiRR constituée de ses trois directeurs artistiques : Benjamin Sanz, Hermon Mehari et Ricardo Izquierdo, a le plaisir de vous présenter la troisième édition de son festival, MiRR JAZZ DAYS 2021 qui aura lieu les 14-15 et 16 octobre au 360 Music Factory à Paris (18). Jeudi 14 octobre : – UNS (sortie d’album) | 20h à 20h40 – Ricardo Izquierdo – Esperanza | 20h55 à 21h35 – Mathias Lévy – Unis Vers | 21h50 à 22h30 Vendredi 15 octobre : – Hermon Mehari and Alessandro Lanzoni (sortie d’album) | 20h à 20h40 – Irene Reig Trio – MIRA | 20h55 à 21h35 – David Linx Quartet | 21h50 à 22h30 Samedi 16 octobre : – Gustave Reichert Solo (salle du restaurant – gratuit) | 18h30 à 19h30 – Outertown | 20h à 20h40 – David Virelles Solo Piano | 20h55 à 21h35 – Gregory Privat Trio | 21h50 à 22h30 Programmation complète : ici Réservation en ligne : ici Concerts -> Jazz 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

4 : Château Rouge (287m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (479m)

Contact :Collectif MiRR 0674165700 contact@mirr.fr https://www.mirr.fr/ https://www.facebook.com/mirrmusic https://twitter.com/CollectifMirr0674165700 contact@mirr.fr Concerts -> Jazz Étudiants;Musique;En famille;Enfants

