FESTIVAL MIR REDDE PLATT : STAGE DE DANSE ET BAL FOLK Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

FESTIVAL MIR REDDE PLATT : STAGE DE DANSE ET BAL FOLK Sarreguemines, 30 avril 2022, Sarreguemines. FESTIVAL MIR REDDE PLATT : STAGE DE DANSE ET BAL FOLK Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines

2022-04-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France

Sarreguemines Moselle Bal Folk à la maison de quartier de Welferding. Il sera animé par les musiciens de Parasol, sous l’égide de Gérard Godon, et introduit par un groupe bien connu chez nous, les Quetschekaschde.

Petite restauration sur place. Le bal sera précédé dans l’après-midi par 2 stages : découverte et approfondissement des danses traditionnelles, animés par Gérard Godon.

– Stage débutant : à 14h (5€ à regler sur place).

– Stage approfondi : à 16h (10€ à régler sur place).

Inscription pour les stages à l’Office de Tourisme au 03 87 98 80 81 culture@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/ Service Communication Mairie de Sarreguemines

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Ville Sarreguemines lieuville Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

FESTIVAL MIR REDDE PLATT : STAGE DE DANSE ET BAL FOLK Sarreguemines 2022-04-30 was last modified: by FESTIVAL MIR REDDE PLATT : STAGE DE DANSE ET BAL FOLK Sarreguemines Sarreguemines 30 avril 2022 Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle