FESTIVAL MIR REDDE PLATT : LA LANGUE DE LA CONVIVIALITÉ Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

FESTIVAL MIR REDDE PLATT : LA LANGUE DE LA CONVIVIALITÉ Sarreguemines, 22 mai 2022, Sarreguemines. FESTIVAL MIR REDDE PLATT : LA LANGUE DE LA CONVIVIALITÉ Rue du Maire Massing Brasserie de la Mairie Sarreguemines

2022-05-22 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-22 Rue du Maire Massing Brasserie de la Mairie

Sarreguemines Moselle Le Stommdisch : apéro chanté participatif à la Brasserie de la Mairie, pour un moment de convivialité partagé. En présence de Sandra Klopp, accordéoniste et du chanteur Charel. Un carnet de chansons en Platt, allemand et français vous sera remis à l’entrée.

A vous de chanter en famille ou entre amis autour d’un apéritif ! (les consommations sont à la charge des participants). Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme (03 87 98 80 81). Rue du Maire Massing Brasserie de la Mairie Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Rue du Maire Massing Brasserie de la Mairie Ville Sarreguemines lieuville Rue du Maire Massing Brasserie de la Mairie Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

FESTIVAL MIR REDDE PLATT : LA LANGUE DE LA CONVIVIALITÉ Sarreguemines 2022-05-22 was last modified: by FESTIVAL MIR REDDE PLATT : LA LANGUE DE LA CONVIVIALITÉ Sarreguemines Sarreguemines 22 mai 2022 Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle