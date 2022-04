FESTIVAL MIR REDDE PLATT : LA HÈXENAACHT AU CENTRE-VILLE ! Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Damien Schuhler (Patrimoine Vivant) invite les élèves des sections Langue et Culture Régionales du collège Himmelsberg à illustrer la tradition de la Hèxenaacht ou Nuit des Sorcières en centre-ville avant d’inciter le public et les passants à se rassembler autour d’une conteuse, d’un atelier d’échange autour de ce patrimoine immatériel, et des musiciens du groupe Quetschekaschde. Dégustation de produits locaux à base notamment de plantes du printemps. Réservation conseillée pour l’atelier contes auprès de l’Office de Tourisme (03 87 98 80 81). +33 3 87 28 60 15 https://www.sarreguemines.fr/ Sarreguemines

