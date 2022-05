FESTIVAL MIR REDDE PLATT : ÉMISSION MAIKRENZEL Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

FESTIVAL MIR REDDE PLATT : ÉMISSION MAIKRENZEL Sarreguemines, 22 mai 2022, Sarreguemines. rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries

2022-05-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-22

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Une après-midi sous le signe de l’humour avec Maikrenzel, un enregistrement public de l’émission de TV Mosaïk. Suzanne Bichler, Sébastien Jung, Bertrand Hiegel et Martine Remarck animeront cette émission spéciale. Ils accueilleront Elvis Stengel et Ornicard, chanteurs, ainsi que le célèbre Scherer Erwin le Hausmeister du Saarländischer Rundfunk ! Sketchs, chansons et interviews au programme ! nRéservation conseillée à l’Office de Tourisme (03 87 98 80 81). +33 3 87 28 60 15 https://www.sarreguemines.fr/ Ville de Sarreguemines

