Festival Mios Gaming Mios, samedi 2 mars 2024.

Festival Mios Gaming Mios Gironde

Pour la toute première fois, la Ville de Mios vous propose un événement unique sur le Bassin d’Arcachon entièrement dédié au gaming.

Une immersion dans la culture japonaise et les mangas qui prendra place au Complexe Sportif avec

– 1200 m2 de jeux, bornes d’arcade, de simulateurs, rétrogaming, compétitions eSport, ateliers…

– 800 m2 de stands exposants avec vente de consoles, jeux vidéos, cosplay, figurines, cartes…

– Un espace prévention avec des ateliers ludiques, pour la bonne utilisation des écrans, une conférence et la participation de l’Espace Jeunes.

– Des ateliers jeunes enfants, un espace familles et un espace restauration.

– La présence de deux gamers pro.

Des ateliers Numdo, Opération Réseaux sociaux , Fake News, démêler le vrai du faux et 1 conférence débat, sur le thème Parentalité, écrans et réseaux sociaux . Ateliers gratuits sur réservation / dès 11 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 23:00:00

Complexe Sportif – Entrée n°2

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine m.poumerol@villemios.fr

