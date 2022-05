Festival Mines de Jazz, 4 mai 2022, .

Festival Mines de Jazz

2022-05-04 – 2022-05-11

Mercredi 4 Mai : Ciné Jazz

cinéma la Strada – Decazeville – Accueil à partir de 19h, Ciné Jazz à 20H30

présentation du festival, vernissage de l’expo photos de focale 12 , accompagné par le big band Ouverture du festival « Mines de Jazz » et Vernissage de l’Expo Photos de Focale 12.

Projection du film BILLIE, BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis.

Jeudi 5 Mai : Concert d’ouverture avec Pierre de Bethmann trio

Salle Yves Roques – Decazeville – 21 h

« La musique de Pierre de Bethmann nous touche en plein cœur. Des standards, un son naturel, et un profond bonheur de jouer».

Avec deux partenaires d’exception : Sylvain Romano et Tony Rabeson, le trio cultive la musique comme un art de vivre. Afters à l’ASPIBD avec Joshua Perez trio

Vendredi 6 mai : Concert coup de coeur avec Andréa Motis Quintet

Salle Yves Roques – Decazeville – 21 h

Repérée par Quincy Jones, la chanteuse et trompettiste de 25 ans est déjà assurément une étoile montante du Jazz. Toujours accompagnée des musiciens qui lui sont fidèles depuis ses débuts, Ignasi Terraza, Josep Traver, Joan Chamorro, Esteve Pi , la Barcelonaise vogue vers les rives du Brésil avec une énergie captivante. Attention, phénomène ! Afters à l’ASPIBD avec Joshua Perez trio.

Samedi 7 mai : Concert évènement avec Les SWUNKY LONG LEGS

Salle Yves Roques – Decazeville – 21 h

Les SWUNKY LONG LEGS est un groupe à l’énergie communicative !! Des instruments maîtrisés, une chanteuse à la voix rauque et du rythme plein les jambes ! Oscillant entre risque et tradition, entre culot et amour du son, à chacun de leurs concerts, ces musiciens enflamment le public dès les premières notes ! Afters à l’ASPIBD avec Joshua Perez trio.

Mercredi 11 mai : Concert en famille avec Tourne Sol Duo

Salle Yves Roques – Decazeville – 18 h

Tourne Sol Duo ou quand deux musiciennes issues du très classique conservatoire décident de créer à la manière d’un groupe de pop, … un vent de non conformisme souffle sur cette génération de musiciens talentueux et créatifs, dont Claire Mélisande Lebrun et Sophie Aupied Vallin sont les figures de proue. En partenariat avec les JMF.

Ce même concert aura lieu pour les scolaires le Jeudi 12 mai.

Tarifs concerts 5, 6 et 7 Mai : 25 € / adulte ; 20 € / prévente adulte ; 10 € / étudiants et moins de 18 ans

Tarif unique concert du 11 Mai : 10 €

Billetterie : Office de Tourisme et du Thermalisme (bureau de Decazeville) 05 65 43 18 36

Mines de Jazz, 2 ème rappel, Freddy RICCI 06 86 79 85 86 en partenariat avec Decazeville Communauté et le cinéma La Strada.

Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

dernière mise à jour : 2022-04-07 par