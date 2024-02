Festival MIMOS Périgueux, mercredi 3 juillet 2024.

Festival MIMOS Périgueux Dordogne

Le festival MIMOS est l’un des plus grands festivals des Arts du Geste et le plus important sur le territoire français, de par sa longévité et son envergure. Il se déploie tous les ans au cœur de l’été, pendant 5 jours, dans les rues, les jardins publics et les salles de spectacles de Périgueux. Créé en 1983, le festival MIMOS s’attache à refléter la diversité des arts du geste et du mouvement qui reposent sur le corps mime, théâtre gestuel, performance corporelle, danse, cirque, théâtre d’objets, marionnettes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03

fin : 2024-07-07

Allée d’Aquitaine

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival MIMOS Périgueux a été mis à jour le 2024-01-29 par OT Communal de Périgueux