Festival MIMIZ’Arts 2023, 26 mai 2023, Mimizan .

Festival MIMIZ’Arts 2023

Salle Maurice Martin, Chapelle à la Mer Mimizan Landes

2023-05-26 10:00:00 – 2023-06-04 19:00:00

Mimizan

Landes

EUR Festival d’Art (6ème du nom) centré principalement sur la peinture, la sculpture et la photographie, s’appuyant sur des artistes de renom, locaux, nationaux ou internationaux.

Animations de rues en journée et concert en soirée le samedi 2 juin à l’église de la Plage.

Ateliers pour enfants le samedi 27 mai et le samedi 2 juin à la salle du Vieux Marché

Festival d’Art (6ème du nom) centré principalement sur la peinture, la sculpture et la photographie, s’appuyant sur des artistes de renom, locaux, nationaux ou internationaux.

Animations de rues en journée et concert en soirée le samedi 2 juin à l’église de la Plage.

Ateliers pour enfants le samedi 27 mai et le samedi 2 juin à la salle du Vieux Marché

Association MIZANscènes

mimiz arts

Mimizan

dernière mise à jour : 2023-02-15 par