La Réole Gironde 51.02 51.02 EUR Le “Millésime” revient en force le 3 et 4 juin 2022 sur la commune de La Réole (33). Comme à son habitude le “Millésime” propose une programmation artistique d’envergure internationale. Sur trois scènes et deux nuits, une cinquantaine d’artistes joueront de nombreux styles de musique électronique : Dub, techno, bass music, hardcore, trance…

