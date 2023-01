Festival Mil’et Un jeux Milizac-Guipronvel, 5 février 2023, Milizac-Guipronvel Milizac-Guipronvel.

Festival Mil’et Un jeux

Rue du ponant Salle omnisports du Ponant Milizac-Guipronvel Finistère Salle omnisports du Ponant Rue du ponant

2023-02-05 – 2023-02-05

Mil’et Un jeux lance sa 3ème édition.

Cette année, le festival vous accueille le dimanche 5 février avec 2 fois plus de plaisir. Sur place, de nombreux jeux sur table, proposés par nos partenaires et animés par nos animajoueurs de la ludo Guik’A Mil’, mais aussi une banque de plus de 200 jeux en accès libre, des tournois, un escape game , une murder party (les inscriptions se feront sur place) et plein d’autres surprises.

Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer et et de quoi vous désaltérer : crêpes salées et sucrées, gâteaux et buvette, pas de carte bleue, et vous pourrez même repartir avec votre jeu coup de cœur en passant par la boutique Croc jeux .

milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org +33 60835595

