Ayumi NAKAGAWA au clavecin sera accompagnée par Patrick WIBART au Serpent (instrument étrange dont certains prétendent qu'il est l'ancêtre du tuba) afin de vous proposer un moment précieux de musique baroque intitulé Désir des ombres.

Festival Milasons
Maison diocésaine Saint Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc
2022-05-03

