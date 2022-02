Festival Migration – Mission H Centre Social ASBH Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Festival Migration – Mission H

le mercredi 9 mars

Centre Social ASBH

Les Petits Débrouillards Metz partenaire du Festival Migrations pour la 3ème année consécutive. Cette année, nous proposons le déploiment de notre exposition interactive mission H, à la découverte de l’être humain . [https://m.youtube.com/watch?v=iRILxQ_JVEE](https://m.youtube.com/watch?v=iRILxQ_JVEE)

Entrée libre

Centre Social ASBH 9, rue des gardes, 57600 Forbach

2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T16:30:00

