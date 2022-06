Festival Michel Vinaver, il va sans dire Théâtre Ouvert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 25 juin 2022

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Mise en voix par Alain Françon Avec Antoine Heuillet, André Marcon, Gilles Privat, Paola Valentin Ils s’appellent Laheu et Blason. Ils habitent deux maisons jumelles, ce dernier avec sa fille, l’autre avec son fils. Les deux maisons ont une terrasse commune. Un lien de voisinage, quand ça s’y met, on ne fait pas plus fort, une attache plus forte que le mariage, l’amitié ou l’amour-passion… Il semble que rien ne puisse leur arriver, tellement ils sont bien calés dans leur microcosme ; et puis le monde extérieur leur tombe dessus. C’est un tourbillon, une tempête qui dévaste, arrache tout. Le macrocosme va heurter le microcosme… Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris Contact : http://www.theatre-ouvert.com 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/les-voisins/

Théâtre Ouvert

