Festival Méz’Arts de Rue – 2e édition Parc du château du Breuil, 5 juin 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

Parc du château du Breuil, le dimanche 5 juin à 14:00

**A TOUS LES TALENTUEUX !** ————————— La ville de Mézidon Vallée d’Auge vous invite à participer à la seconde édition du FESTIVAL MEZ’ARTS DE RUE, le dimanche 5 juin 2022. Temps fort de l’année, impulsé par Madame Nathalie TRUFFAUT, Maire-Adjointe en charge de l’Enfance et de la Jeunesse, ce rendez-vous culturel vise à promouvoir le spectacle vivant amateur, à Mézidon Vallée d’Auge. **SAVE THE DATE** * **Le 5 juin 2022 :** Le Festival investira le parc du château du Breuil, de 14h à 21h ou petits et grands feront vivre le festival au travers de nombreuses animations et initiations où tous les arts se mêleront invitant le public à faire de nombreuses découvertes et rencontres inoubliables. Lors de cette journée, un temps spécifique, UNE SCÈNE OUVERTE, invitera le public, tous âges confondus, à présenter une prestation artistique de leur choix (en solo ou en groupe), devant un jury : arts de rue, arts du cirque, danse, chant, musique, théâtre, etc. * **Les inscriptions :** Les talents en herbe, souhaitant participer à la seconde édition du festival Méz’Arts de Rue, sont invités à s’inscrire à partir du lundi 7 mars 2022, sur le formulaire en ligne, disponible ci-après ou en scannant le QR code présent sur l’affiche et les flyers. Pour s’inscrire à la scène ouverte il vous suffit de [**CLIQUER ICI**](https://qrco.de/bcoiq6) **La clôture des inscriptions est fixée au 1er juin 2022.** Les personnes inscrites seront contactées, dans un second temps, par le service Vie Associative, en charge de l’organisation de l’événement. La ville de Mézidon Vallée d’Auge vous remercie pour votre participation !

Gratuit

Parc du château du Breuil rue Henri Dunant, Mézidon Canon Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados



