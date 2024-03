FESTIVAL MEUNIER TU DORS Sèvremont, samedi 31 août 2024.

Sur le site des Justices, à partir de midi, chanteurs et chanteuses, musiciens d’orchestre et fanfares viendront rythmer la journée. Profitez également d’activités pour petits et grands, de stands et d’un marché de créateurs et créatrices. Sur place, buvette et food truck à prix doux pourront vous alimenter toute la journée !

Placée sous le thème du voyage dans le temps, cette édition va t’emmener autour de notre moulin dans plusieurs époques, tout ça en 24 heures de son non-stop

Une bonne occasion pour re-découvrir le lieu du moulin des Justices, qui enfilera son plus bel apparat. Ce sera l’occasion de se promener dans ses espaces, d’ordinaire privés, pour

découvrir la seconde vie de se site emblématique. .

