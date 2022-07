Festival Métis – Thomas Enhco & Vassilena Serafimova L’Île-Saint-Denis L'Île-Saint-Denis Catégories d’évènement: L'Île-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis Voici une association surprenante entre Thomas Enhco, pianiste de jazz et improvisateur inspiré, et Vassilena Serafimova, percussionniste chevronnée, formée au CNSMD de Paris et à la Juilliard School à New York et lauréate de nombreux prix internationaux. Thomas Enhco / Vassilena Serafimova Quai de la Marine Maison du parc de l’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis

