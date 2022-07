Festival Métis – Naïssam Jalal et l’Orchestre Symphonique Divertimento / Zahia Ziouani Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

2022-07-10 19:00:00

Seine-Saint-Denis Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis Voici une création de la flûtiste et compositrice Naïssam Jalal, par le quintet Rhythms of resistance et l’orchestre Divertimento (direction : Zahia Ziouani). Dans le cadre d’une journée d’animations au Grand Parc des Docks de Saint-Ouen à partir de 10h. Naïssam Jalal / Orchestre Symphonique Divertemento / Zahia Ziouani Quai de Seine Grand Parc Saint-Ouen-sur-Seine

