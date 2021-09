Gerbéviller Gerbéviller Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle FESTIVAL MÉTAL HURLANT Gerbéviller Gerbéviller Catégories d’évènement: Gerbéviller

Meurthe-et-Moselle

FESTIVAL MÉTAL HURLANT Gerbéviller, 2 octobre 2021, Gerbéviller. FESTIVAL MÉTAL HURLANT 2021-10-02 – 2021-11-17

Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Gerbéviller Le festival Métal Hurlant est consacré à diverses formes d’art, mettant à juste titre le métal à l’honneur, à Damelevières et Gerbéviller. Expositions, sculptures, démonstrations du travail de maréchal-ferrant, concert, etc., animeront le secteur d’octobre à novembre. “Métal hurlant” est un festival initié par le Foyer Rural Intercommunal de Gerbéviller, en partenariat avec la médiathèque municipale de Gerbéviller, les communes de Gerbéviller et Damelevières et Jeunesse et territoire Euron 3M. +33 3 83 42 71 58 http://www.gerbeviller.fr/mediatheque/ Mairie de Gerbeviller dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Gerbéviller Adresse Ville Gerbéviller lieuville 48.49405#6.5093