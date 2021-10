Montreuil Nouveau théâtre de Montreuil île de France, Montreuil Festival Mesure pour Mesure Nouveau théâtre de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Cette dernière édition du festival Mesure pour Mesure s’inscrit dans la continuité des précédentes, en mettant encore une fois à l’honneur toutes les formes qui conjuguent avec bonheur théâtre et musique. Ce festival, porté avec 17 partenaires pendant toutes ces années, a participé fortement à l’identité artistique que je souhaitais donner au CDN de Montreuil : laisser une place importante à ces formes hybrides et souvent décomplexées qui osent entremêler différents langages, différentes grammaires, en leur sein. Au fil du temps, ce ne sont pas moins de 98 projets qui ont été proposés sur les deux plateaux du Nouveau théâtre de Montreuil : 57 spectacles de théâtre et musique, dont 21 créations, 41 concerts, 2 rencontres internationales du théâtre musical, 1 temps fort radiophonique. Autant de formes scéniques qui sont venues chatouiller nos oreilles, titiller nos regards. Autant de propositions à même d’ouvrir nos imaginaires en prolongeant la parole, les corps, l’espace, l’image, dans une dimension sonore et musicale. Là où les silences, les motifs, les mélodies, les contre-points, les sons-bruits, les timbres, transcendent nos sens pour toucher à l’ineffable, l’indicible. Gageons que cette édition nous procure les mêmes émotions ! Mathieu Bauer, directeur du Nouveau théâtre de Montreuil Pour la programmation : https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/mesure-pour-mesure–9e-edition Spectacles -> Théâtre Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean-Jaurès Montreuil 93100

