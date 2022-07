FESTIVAL MENE JAZZ Le Mené, 28 juillet 2022, Le Mené.

FESTIVAL MENE JAZZ

L’Edelweiss Plessala Le Mené Côtes d’Armor Office de tourisme Loudéac Communauté Plessala L’Edelweiss

2022-07-28 – 2022-07-28

Plessala L’Edelweiss

Le Mené

Côtes d’Armor

Le Mené

Concerts gratuits avec USTEDES : musique du monde, deux guitares et une voix pour danser et naviguer sur les rythmes et sonorités d’Amérique latine.

Vendredi 29 juillet : Le Mené/Le Gouray, La Grange aux Abeilles à 19h00

Dimanche 31 juillet : Merdrignac, Val de Landrouët à 15h00

Vendredi 12 août : Le Mené/Plessala, L’Edelweiss à 20h00.

http://menejazz.wixsite.com/festival

Concerts gratuits avec USTEDES : musique du monde, deux guitares et une voix pour danser et naviguer sur les rythmes et sonorités d’Amérique latine.

Vendredi 29 juillet : Le Mené/Le Gouray, La Grange aux Abeilles à 19h00

Dimanche 31 juillet : Merdrignac, Val de Landrouët à 15h00

Vendredi 12 août : Le Mené/Plessala, L’Edelweiss à 20h00.

Plessala L’Edelweiss Le Mené

dernière mise à jour : 2022-07-31 par Office de tourisme Loudéac Communauté