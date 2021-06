Montréal Parc Saint-Jean-Bosco , Joliette Montreal Festival Mémoire & Racines Parc Saint-Jean-Bosco | Joliette Montréal Catégorie d’évènement: Montreal

Festival Mémoire & Racines Parc Saint-Jean-Bosco | Joliette, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Montréal. Festival Mémoire & Racines

du mercredi 21 juillet au dimanche 25 juillet à Parc Saint-Jean-Bosco | Joliette

Célébration des arts traditionnels de la scène du Québec et d’ailleurs. Plus de 200 artistes de la chanson, de la musique, du conte et de la danse vous feront vivre 5 jours inoubliables, dans une ambiance unique. Le pré-festival se tient au centre-ville de Joliette, alors que le festival se déroule du vendredi au dimanche au Parc Bosco de Saint-Charles-Borromée, dans une grande prairie vallonneuse en bordure de la rivière L’Assomption. Le **Festival Mémoire et Racines** présente, en journée, des concerts acoustiques, des ateliers thématiques et des ateliers d’apprentissage sous de petits chapiteaux. En soirée, l’action se déplace sur une grande scène amplifiée, la scène Gilles-Cantin. détail de l aprogrammation : [[https://memoireracines.org/](https://memoireracines.org/)](https://memoireracines.org/) Évènement en ligne – Fête de la Bretagne Parc Saint-Jean-Bosco | Joliette 249 Chemin du Golf East, QC J6E 8L1, Canada Montréal Verdun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T15:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T15:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T15:00:00 2021-07-25T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Montreal Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Saint-Jean-Bosco , Joliette Adresse 249 Chemin du Golf East, QC J6E 8L1, Canada Ville Montréal lieuville Parc Saint-Jean-Bosco , Joliette Montréal