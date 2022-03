Festival Mélusine 2022 Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille Catégories d’évènement: Escolives-Sainte-Camille

Yonne

Festival Mélusine 2022 Escolives-Sainte-Camille, 2 juillet 2022, Escolives-Sainte-Camille. Festival Mélusine 2022 Château-Commanderie du Saulce 4, chemin du Saulce Lieu-dit Le Sausse Escolives-Sainte-Camille

2022-07-02 – 2022-07-03 Château-Commanderie du Saulce 4, chemin du Saulce Lieu-dit Le Sausse

Escolives-Sainte-Camille Yonne Escolives-Sainte-Camille 50 EUR Samedi 2 juillet à 16 h 00 : Romain HERVÉ, piano

Chopin, Liszt, Debussy, Robin Visite du domaine historique et du parc classé jardin remarquable en compagnie du propriétaire des lieux Buffet campagnard dans la cour de la Commanderie (sur réservation, sous réserve des contraintes sanitaires) Samedi 2 juillet à 20 h 30 : Eléonore DARMON, violon – Eric ASTOUL, piano

Saint-Saëns, Debussy, Chausson, Ravel Dimanche 3 juillet, à partir de 13 h 00 Buffet campagnard dans la cour de la Commanderie 3 juillet à 14 h 30 : Tristan PFAFF, piano

