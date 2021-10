Festival Melting Pop Rock Bœrsch, 6 novembre 2021, Bœrsch.

Festival Melting Pop Rock 2021-11-06 20:00:00 – 2021-11-06 23:00:00

Bœrsch Bas-Rhin Bœrsch

EUR Le festival Melting Pop Rock saura vous surprendre par son éclectisme.

Au programme : un groupe de jeunes musiciens locaux qui auront le privilège d’ouvrir la soirée suivi par OS PLOUCOS (ex-Screaming Kids) et leur rythmes teintés de blues et rock des années 50-70, Mr YAZ, pour une session de pure pop-funk teintée d’électro et c’est le groupe TRIP qui clôturera la soirée.

Buvette et petite restauration. Pass sanitaire obligatoire

Pré-vente sur la billetterie en ligne et 1 boisson offerte

