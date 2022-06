Festival Mélopée Josselin Josselin Catégories d’évènement: 56120

Le festival de musique classique de Josselin initié par le quatuor Psophos souhaite s'inscrire dans le paysage culturel Breton en jouant dans la magnifique chapelle de la Congrégation, ainsi que dans d'autres endroits inattendus de la ville. Petits et grands pourront se familiariser avec les génies de la musique de chambre dans une ambiance chaleureuse, festive et conviviale. Une déambulation musicale aura lieu à 11h.

