Festival Melleran part en live

gratuit

Samedi 11 juin à Melleran

gratuit

Samedi 11 juin à Melleran Atelier cirque

– à partir de 13h00 : Concours de Palets et pétanques

– à partir de 15h00 : Marché des créateurs & artisans

– à partir de 17h00 : DJ set & Happy hour à la buvette

– à partir de 19h00 : Concerts pour toutes et tous ! Les artistes:

– Les Nouveaux Dossiers

– Scratchophone Orchestra

– La Poison

– Sidi Wacho

– La P’tite Fumée

– Euphonik bazar Festival Melleran part en live

